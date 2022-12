Festival “Una Voce per lo Jonio”: la Finale

Sarà la splendida cornice di Villa Caleo a Gioia Tauro, una delle strutture che rappresentano l’eccellenza in Calabria, creata dall’imprenditore, manager e produttore Natale Princi, ad ospitare le fasi finali della 14^ Edizione del Festival Una Voce per lo Jonio.

L’evento, prodotto dall’Associazione Artistico Musicale “Sound Academy”, in partnership con i Grandi Festivals Italiani, ideato e diretto dal maestro Christian Cosentino, prevede una giornata di musica, audizioni, registrazioni e confronto tra ragazzi e giovani provenienti da tutto il Sud Italia, che culminerà con la proclamazione dei vincitori nelle diverse categorie in gara.

La finale giunge a conclusione di un importante lavoro di selezione e scouting svolto dalla Commissione Artistica. Diverse le candidature giunte nelle categorie in gara. Ottimo il livello dei partecipanti che dimostra ancora una volta la presenza di tanti talenti nel Sud Italia.

Le selezioni sono servite a definire il cast dei finalisti che ora si sfideranno per la vittoria finale, giovedì 8 dicembre, di fronte alla Commissione Artistica presieduta dal produttore discografico, talent scout, chitarrista e musicista, Marco Rinalduzzi.

Una giornata intera all’insegna della buona musica, con esibizioni e confronto tra giovani cantanti provenienti da diverse regioni, in cui verrà realizzata una compilation contenente tutti i brani presentati dagli iscritti. Alla fine della giornata verranno proclamati i vincitori delle categorie in gara. La registrazione audio, la finalizzazione, il mastering e la digitalizzazione audio, saranno curati dalla Nunulab Recording di Carmelo Scarfò.

Molto orgoglioso di ospitare un evento così prestigioso, l’imprenditore Natale Princi, che negli anni, tra le altre cose, ha realizzato diversi eventi musicali di un certo rilievo. Molto soddisfatto il maestro Christian Cosentino che continua a promuovere e valorizzare il territorio calabrese e le migliori strutture presenti, oltre ad offrire a tutti gli amanti della musica una vetrina prestigiosa con ospiti di livello internazionale. Diverse le partnership concretizzate per offrire le migliori opportunità a tutti i concorrenti in gara, oltre a dare tanta visibilità e notorietà. Tantissimi i contest nazionali che fanno riferimento al Festival organizzato dal maestro Cosentino, come scouting per i giovani talenti.

Il Festival Una Voce per lo Jonio si conferma il punto di riferimento nel Sud Italia per cantanti, band, gruppi, cantautori, bambini, giovani e amanti della musica in generale, alla ricerca di una vetrina artistica seria e di alto livello.