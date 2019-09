Furgone in fiamme nel catanzarese, indagini sulle cause

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina sul monte Reventino nel comune di Decollatura per incendio furgone.

Il mezzo interessato dal rogo, adibito ad officina mobile, si trovava in una piccola radura in piena zona boscata.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme al bosco circostante. All’interno del mezzo, nel vano posteriore, si rinveniva una bombola di Gpl aperta che prontamente veniva allontanata e posta in sicurezza.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio nessuna ipotesi al momento viene esclusa anche se il reato di dolo è quello più accreditato.