Giovedì 25 aprile a Isca sullo Ionio la XIV edizione dell’Albero di Canto

Alle 19 in piazza Municipio il concerto de I Matti delle Giuncaie.

Una edizione davvero speciale quella dell’Albero di Canto che si svolgerà ad Isca sullo Ionio il prossimo 25 aprile, come sempre finalizzata a ravvivare le vie del borgo, puntando alla riscoperta delle voci, visioni e suoni dimenticati, intesa come ricerca fisica/reale delle proprie radici e delle memorie storico-culturali locali.

La manifestazione finanziata dalla Regione Calabria e Comune di Isca in collaborazione con la Proloco Sanagasi e la Ma.Ma . Agency, vede la direzione artistica dell’Associazione ARPA, taglia il traguardo della XIV edizione (è nata nel 1988, come una delle prime rassegne in Calabria di interesse internazionale del genere). Anche quest’anno punta a coinvolgere l’intera cittadinanza, con l’organizzazione di performance, puntando sul legame tra la tradizione e la musica che nelle precedenti edizioni ha richiamato migliaia di spettatori che hanno affollato le vie del borgo storico. La manifestazione è anche caratterizzata dall’apertura dei così detti Catoi (Taverne tradizionali) per l’esposizione e dimostrazione degli artisti artigiani e gli stand dei prodotti tipici locali e delle degustazioni enogastronomiche.

Il programma di giovedì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, prevede l’apertura del laboratorio di lettura animata per bambini alle ore 17, a cura dell’Associazione BookLab. Alle 18 la passeggiata “LiberaMente” alla scoperta della scoperta del borgo e alle 18.30 l’apertura degli stand. Alle 19 si balla con I Matti delle Giuncaie, in concerto a Piazza Municipio.

I Matti Delle Giuncaie sono Francesco Ceri al mandolino, Lapo Marliani alla chitarra classica, Andrea Gozzi alla chitarra acustica, Mirko Rosi alla batteria.