Gli studenti dell’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle alla fiera OrientaCalabria 2023

Per avere le idee chiare sul proprio futuro dopo il diploma, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle hanno aderito con molto interesse ed entusiasmo alla fiera OrientaCalabria 2023, la decima edizione del Salone dell’Orientamento organizzato da ASTERCalabria, in programma dal 24 al 26 gennaio a Rende presso il locale espositivo LUC.MAR e rivolto ai ragazzi delle ultime classi degli istituti superiori presenti sul territorio calabrese.

Nel corso della manifestazione gli alunni, accompagnati dai loro docenti, hanno potuto partecipare a workshop e sono entrati in contatto diretto con importanti istituzioni appartenenti al mondo dell’istruzione e della formazione: atenei italiani e stranieri, enti di formazione superiore e professionale, scuole di specializzazione.

È senza alcun dubbio un’occasione d’oro per cominciare a domandarsi realmente “cosa voglio fare da grande” e a vagliare una per una tutte le possibilità di scelta che la vita dopo il diploma può offrire. Per fare la scelta giusta è necessario anche conoscere se stessi e le proprie attitudini, e ciò è possibile grazie anche ad un’efficace organizzazione dell’orientamento in uscita.

Gli allievi frequentanti i diversi indirizzi che l’IIS Ferrari offre (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Tecnologico, Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) vengono indirizzati verso il percorso formativo più adatto a ciascuno di loro non solo attraverso i percorsi PCTO, ma anche tramite frequenti contatti con atenei ed esponenti del mondo del lavoro.

In questo modo ogni studente ha tutti gli strumenti a disposizione per far luce sulle possibili strade da intraprendere.

Non solo orientamento in uscita: gli studenti dell’istituto superiore di Chiaravalle hanno le idee chiare sul percorso da seguire fin da subito, grazie all’efficiente macchina organizzativa dell’orientamento in entrata.

Durante gli Open Day, infatti, oltre alla visita dei plessi, dei laboratori e delle aule attrezzate, i futuri iscritti hanno potuto partecipare a mini-lezioni sulle materie d’indirizzo preparate direttamente dagli allievi della scuola sotto la costante guida dei loro docenti.