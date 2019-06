Grande successo a Catanzaro per l’International Pizza Festival

“E’ stato un venerdì sera all’insegna del gusto e del piacere dello stare assieme quello che ha caratterizzato il cuore del centro storico in occasione dell’International Pizza Festival”.

Lo affermano l’assessore al turismo, Alessandra Lobello, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni.

“Una manifestazione – proseguono – che ha richiamato l’attenzione di tantissime persone fino a tarda sera che hanno potuto degustare la pizze preparate al forno a legna dai maestri napoletano, e non solo, seduti comodamente sulle file di panche allestite in Piazza Prefettura. La festa proseguirà anche oggi con l’isola pedonale – che renderà ancora più piacevole la passeggiata su Corso Mazzini e la fruizione dell’evento – e si concluderà nella giornata di domenica a mezzanotte. Un’idea semplice, ma accattivante, che dimostra il successo consolidato del fenomeno dello street food e conferma il valore della programmazione messa in campo, anche con pochi mezzi, dall’amministrazione per offrire delle attrattive in grado di coinvolgere il pubblico di tutte le età. La risposta positiva dei catanzaresi – concludono Lobello e Polimeni – è il segnale che la direzione intrapresa è quella giusta e l’obiettivo, su cui si sta da tempo lavorando, deve essere quello di calendarizzare la ricca serie di iniziative ed eventi che possono rappresentare un valore aggiunto per la città anche dal punto di vista dell’indotto turistico ed economico”.