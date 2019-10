Ha un malore mentre balla al matrimonio in discoteca, muore ragazza di 29 anni

Si sente male mentre era in discoteca per festeggiare un matrimonio: così una ragazza di 29 anni è morta questa notte a Castelsardo, in provincia di Sassari, in Sardegna. Il nome della vittima è Enrica Bianco, secondo quanto riportato da alcuni giornali locali. Una tragedia avvenuta intorno alle 4 della notte, quando la ragazza era in discoteca con amici e parenti per festeggiare un matrimonio.

Mentre la 29enne si trovava con parenti e amici all’interno della discoteca è svenuta all’improvviso, dopo aver accusato un malore. I parenti hanno subito tentato di soccorrerla, chiamando inoltre l’ambulanza. Il personale del 118 è immediatamente arrivato sul posto: i medici hanno tentato di rianimare la giovane per più di un’ora, ma tutti i tentativi di salvarla sono stati vani.

Sul posto, all’interno della discoteca, sono intervenuti anche i carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso. La procura ha deciso di disporre ulteriori verifiche per provare a fare chiarezza su quanto avvenuto nella notte: sul corpo verrà eseguita l’autopsia per capire quali siano stati i motivi che hanno portato al decesso della giovane. Gli amici escludono assolutamente che Enrica possa aver assunto qualche sostanza.

Come racconta la Nuova Sardegna, Enrica era una parrucchiera di Castelsardo di soli 29 anni: secondo le prime informazioni sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco durante la festa di matrimonio che si teneva nella discoteca Vogue.

La giovane si sarebbe sentita male mentre stava ballando: è stata accompagnata alla guardia medica, dove è stata rianimata in attesa dell’ambulanza. Il decesso sarebbe avvenuto durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Sassari. Ieri sera Enrica era alle nozze di una sua amica, che si era sposata nel pomeriggio.