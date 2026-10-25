I soldi non si improvvisano: Fidapa Soverato promuove il risparmio consapevole nelle scuole

“I soldi non si improvvisano”. Un titolo ideale per descrivere un concetto per nulla scontato e illustrarlo ai ragazzi. Questo l’obiettivo della conferenza sui temi del risparmio e dell’importanza della gestione consapevole del denaro, dalla prima busta paga alla casa, dall’impresa al futuro, che si è tenuta nei giorni scorsi a Soverato, nella sala conferenze dell’Istituto tecnico economico ‘Calabretta’, organizzata dalla FIDAPA BPW Italy, sezione di Soverato, insieme all’Istituto Guarasci-Calabretta.

A fare gli onori di casa, insieme alla vicepreside Susanna Perri, la presidente di Fidapa Soverato Vittoria Lazzaro, che ha sottolineato l’importanza dell’alleanza tra associazioni e scuola per promuovere temi di tale importanza e utilità sociale.

A introdurre i lavori, la vicepresidente Fidapa, sezione di Soverato, Eliana Corapi, che ha puntato l’attenzione sul concetto di economia circolare, sottolineando che “anche i temi finanziari possono essere affrontati in un’ottica di gratitudine e di amore per sé stessi e per gli altri, seguendo il motto che ho fatto mio: dream, plan, do”.

Maria Cristina Impellizzeri, socia Fidapa Soverato, economista e imprenditrice, ha focalizzato il suo intervento sulla gestione concreta del primo stipendio, ottenendo grande attenzione dall’uditorio. Attraverso simulazioni pratiche, Impellizzeri ha mostrato le regole auree della divisione percentuale di un ipotetico stipendio tra necessità, desideri e risparmio, e come imparare a scegliere consapevolmente, una volta che si guadagna uno stipendio, “ciò che si sa fare con quel che guadagniamo”.

Marianna Caldora, socia Fidapa Soverato, consulente del credito, educatrice finanziaria Aief e autrice del libro “Gestire il mutuo”, ha tenuto un ampio intervento basato su un concetto chiave: “il futuro non si improvvisa”.

Porgendo ai ragazzi, in un linguaggio adatto alla loro comprensione, le principali strategie e gli approcci più consapevoli e informati per districarsi tra rate, tassi, mutui e contratti, Caldora ha offerto un vero vademecum per l’indipendenza, i progetti, la vera libertà economica che passa “non dall’avere tutto – ha spiegato – ma dal saper dare una direzione economica a ciò che abbiamo”.

Federica Pagano, infine, notaia e socia Fidapa Soverato, ha illustrato con un taglio tecnico-giuridico e al tempo stesso appassionante l’intera sequela che riguarda la richiesta, l’ottenimento e la gestione di un mutuo. Conclusioni affidate alla presidente Lazzaro. “L’educazione finanziaria è un fil rouge che accompagna tutta la vita: il vostro successo, la vostra solidità di domani cominciano già oggi – ha sottolineato Lazzaro – con la consapevolezza di cominciare a compiere i primi passi giusti attraverso lo studio, il risparmio e le scelte informate, per costruire un mattone alla volta il futuro che desiderate”.