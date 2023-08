IFA JAZZ 5et, serata in musica a Girifalco

Iniziativa promossa dal presidente del Consiglio Comunale, Rosanna Rizzello

IFA JAZZ 5et: la buona musica desta ancora una volta curiosità, attese e… applausi. I giovani musicisti, formatisi all’Accademia nazionale del jazz di Siena, inaugurano la loro attività nella primavera del 2022 vincendo il concorso “All you can do is play” dell’etichetta Emme Record Label e pubblicando con essa il suo primo, raffinato disco.

Interpretazioni d’insieme, con magnetiche esibizioni soliste dei singoli strumenti, hanno suscitato l’apprezzamento di un nutrito pubblico sino alla fine del concerto, avvenuto ieri sera nella caratteristica cornice di Piazzetta S. Domenica a Girifalco.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale su input del presidente del Consiglio Comunale, Rosanna Rizzello, che ne ha curato ogni singolo aspetto.