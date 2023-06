Il Movimento politico-culturale “Nuova GENESI” si presenta a Catanzaro

Domani, Martedì 27 giugno 2023, con inizio alle ore 17,00, presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, il Movimento politico-culturale Nuova GENESI si presenta alla Città ed ai catanzaresi.

Prima dell’evento, intorno le 16,45 circa, si terrà una breve conferenza stampa nel corso della quale i giornalisti presenti potranno dialogare con il direttivo di questo Movimento Politico e confrontarsi sui motivi ispiratori della creazione e sugli obiettivi dello stesso, nonché sulle tante iniziative in cantiere e di cui, attraverso la comunicazione agli Organi d’informazione, si darà di volta in volta e per tempo notizia.

La profonda crisi politico culturale che sta vivendo il nostro Paese ha trascinato anche la nostra città e molti nostri concittadini in una pericolosa ed inoperosa apatia, quasi che, nella consapevolezza di una mancanza di ascolto e risposta delle Istituzioni, sia maturata la convinzione che non esista più la possibilità di costruire una città a misura d’uomo e, men che meno, parlare di dignità civica. Nuova GENESI, nasce con l’intento di cercare di recuperare le idee di quei concittadini indomiti e riunirle in azione di rinascita morale, sociale, politica, culturale ed amministrativa.