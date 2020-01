Il Solstizio e la luce

Il 21 di dicembre, che sarebbe stato il Solstizio d’inverno, pioveva; poi era Natale, Capodanno… e abbiamo deciso per il 4 gennaio. Abbiamo, chi? Boh, non importa: un gruppo di amici, in testa Francesco Cuteri. E abbiamo volentieri accettato l’ospitalità del lido S. Domenico, per essere a riparo da dispettosi mutamenti d’umore delle nuvole. La fascinosa voce di Claudio Rombolà ha recitato al meglio questi miei versi. E infine, “riconoscendoci un popolo”, assieme abbiamo salutato simbolicamente il ritorno della luce.

Solstizio

Nell’ultimo tiepido autunno, tra tronchi spogliati di fronde,

quando la spinosa castagna non più offre il molle midollo,

e cadono i pomi succosi che non potemmo raccogliere;

lungo i solchi neri ove giace la semina, fatica dei buoi,

affretta il ritorno il viandante, e avvolge il mantello alle spalle,

guardando mancare la Luna; e il marinaio sapiente

temette il segno avverso di Orione, e trasse sulla spiaggia la nave.

Nella salda casa di pietra, eredità degli antichi,

riparo di turbini e tuoni, percossa da sibili e fulmini,

a noi è consolazione la brace, e ravvivare la fiamma

con legna asciutta; e la forza del succo degli acini pieni,

schiacciati da piedi veloci, fugace rimedio del freddo.

A noi cui nel cuore e negli occhi discolorava la terra,

e più fievole apparve l’azzurro, velato di manti di nuvole,

e rare si affacciano ancora nelle cupe sere le stelle;

a noi insinuava paura il giorno ogni giorno più pallido,

inquieto indizio di fine – per il desiderio di vivere

fuggiamo l’artiglio tenace, la dissoluzione del sangue,

e la dimenticanza dell’alba, dei sogni, delle ore di pena,

del fuoco di guerra, dei dolci inganni intrecciati d’amore;

e il buio ci è figura di abisso, e scendere nei putridi luoghi

e polvere di lungo abbandono – a noi le membra contaminano

il rapido vento dei monti, e l’umida bruma del mare,

e la fitta pioggia, e la grandine precorrono il silenzio e la neve.

Dall’alba alla sera un istante compare e svanisce il chiarore,

e lamentiamo le grevi nebbie del giorno e dell’animo,

brevissimo il dì, e lunga lenta trascorre mestizia sottile

come un serpente nel petto, che non sappiamo scacciare.

Noi ora levando le mani a chi è solo Signore dell’essere,

che è molti nomi e potenze, e di tutto l’alfa e l’omega,

che ha disseminato benigno dovunque ogni aspetto di vita,

che, somma sapienza e saggezza, governa l’universo e ciascuno,

e il Sole ne è corona regale; e assegna l’inizio e la fine,

noi che ora conosciamo l’angoscia che innalza, ed il pungolo acuto,

che spinge ai confini del mondo e oltre le porte del cosmo,

noi foglie di ramo caduto e frecce di arco spezzato,

noi indocili servi, noi zolla desiderosa di cielo,

ciascuno di noi solo e uno, e riconoscendoci un popolo,

temiamo non sia eterna la notte, non cessi il continuo circolo

che è misurazione del tempo e nostro dominio del mondo,

e con i moti fissi degli astri già diamo a un altro anno altro nome,

e ciascuno di noi conta i giorni sperando la sera, preghiamo

non sia trionfante la notte; e, vincitrice suprema,

domani come nuova speranza, ritorni per i vivi nelle anime,

come ora assieme invochiamo, per ansia e per gioia, la luce.

Grazie a tutti quelli che sono stati presenti, e a chi ha parlato di un momento di “magia”.

Ulderico Nisticò