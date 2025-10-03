Imminente l’apertura del nuovo ufficio postale di San Sostene Marina

Oggi sono stati consegnati a Poste Italiane i lavori relativi al nuovo ufficio postale della Marina di San Sostene.

Poste Italiane ha fatto sapere al Sindaco Aloisio, che, nella prossima settimana, l’Ufficio postale sarà attivo e funzionante.

La nuova Posta in San Sostene è del tipo “Polis” di nuova generazione e comprende uno spazio di circa 90 mq..

Il Sindaco Aloisio dichiara i suoi ringraziamenti a Poste italiane di aver soddisfatto le richieste in favore della comunità sansostenese e comunica che l’azienda postale donerà al Comune di San Sostene una postazione di ricarica per veicoli elettrici nei pressi del Municipio nel Borgo, con possibilità di creare altra postazione nella Marina, zona mare.

Attraverso il nuovo ufficio postale e le colonnine di ricarica elettrica, San Sostene, continua il sindaco Aloisio, prosegue nella sua espansione sociale ed economica.