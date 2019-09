In auto con due chili di marijuana, arrestato 26enne di Montepaone

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Guardavalle hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.M., 26enne, già gravato da precedenti specifici, residente a Montepaone.

Nella circostanza, i militari, hanno controllato l’uomo sulla S.P. 141, mentre viaggiava a bordo dell’autovettura di proprietà della madre. Sin da subito è emerso che il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa, ma gli operanti, insospettiti dalla persistenza dell’atteggiamento nervoso e sospetto del 26enne, hanno deciso di effettuare verifiche più accurate, procedendo a perquisizione personale e veicolare.

Le ricerche hanno immediatamente dato esito positivo: nell’abitacolo venivano rinvenute 2 grosse buste in plastica, contenenti 2 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’uomo pertanto, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il suddetto materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito. La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per tre volte alla settimana.