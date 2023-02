Incidente stradale sulla statale 106, un morto e cinque feriti

É morta una delle sei persone rimaste ferite nell’incidente stradale accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 106 jonica, nel territorio di Corigliano-Rossano.

Il decesso è sopraggiunto subito dopo che il ferito era stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. La persona deceduta è un cittadino ucraino. Degli altri feriti, soltanto uno è in condizioni gravi.

L’incidente stradale ha coinvolto quattro veicoli tra cui anche una moto, è avvenuto sulla statale 106 nei pressi di Torricella in territorio di Corigliano Rossano. A causa dello scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, l’arteria è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso.

Oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente, gli agenti della Polstrada, alcune squadre dei vigili del fuoco e gli operatori dell’Anas impegnati nella gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.