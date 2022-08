Un uomo 43 anni, residente nel quartiere Gagliano di Catanzaro, stava rientrando a casa quando per cause in corso di accertamento ha impattato prima con un’auto per finire la sua corsa contro un muro di contenimento lungo la statale 106 dopo la galleria di Soverato.

Dopo le prime cure ricevute all’ospedale di Soverato l’uomo è stato trasferito a Catanzaro. Gli occupanti dell’altra auto hanno riportato escoriazioni.