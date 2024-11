Incidente sulla SS280 nel catanzarese, quattro feriti

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata sulla SS280 direzione Catanzaro, tra gli svincoli di Settingiano e Martelletto, per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf. La Fiat Panda a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale.

Illesi i passeggeri della Golf, affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera i 4 occupanti (due adulti e due bambini) della Fiat Panda.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Al momento nel tratto interessato dal sinistro transito su singola corsia sino al termine delle operazioni di soccorso. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.