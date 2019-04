“Indipendenti per Satriano”: L’Amministrazione preferisce interventi precari piuttosto che utili

Nei giorni scorsi è iniziata la sistemazione delle “buche” nel tratto stradale Curzano-Ferrera-San Nicola-Cacciaché. I fondi utilizzati per questo intervento (ne seguiranno altri due sempre con questo finanziamento), fanno parte delle somme (50mila euro) previste dalla Legge di Bilancio 2019 varata dal Governo qualche mese fa, in favore dei piccoli Comuni.

La poca lungimiranza degli amministratori di Satriano e forse la visione personalistica di qualcuno (oppure la mancata percezione della cosa pubblica come “bene comune”) ha fatto si che, per spendere le somme in questione, venissero scelti interventi che potremmo definire precari, in quanto non risolutivi delle vere problematiche che colpiscono i cittadini, ma magari risolutivi per la viabilità di qualcuno.

1) Sarebbe stato più utile investire quei soldi per la sistemazione di Via Lugano, dove è necessario un intervento urgente, in quanto, il cedimento del manto stradale ha già causato seri danni ad una cittadina e creato difficoltà alla mobilità di un agglomerato residenziale importante.

2) Visto che si è guardato alla montagna, si poteva pensare di spendere questa somma per iniziare quanto meno la sistemazione della strada che porta da “Peppa Maio” alla Pineta, un tratto oramai quasi impraticabile. Eppure questa amministrazione avrebbe dovuto puntare forte sul rilancio della Pineta, parole che al momento non vedono la corrispondenza dei fatti.

3) Con questa somma si sarebbero potuti completare i marciapiedi della Laganosa, visto che nel mese di Ottobre era stata fatta una delibera di Giunta che dava indirizzo all’Ufficio Tecnico di iniziare le procedure per il completamento dei marciapiedi, con tanto di computo metrico successivamente eseguito.

Ci auguriamo che almeno sui lavori che verranno svolti ci sia una severa vigilanza (da parte nostra di sicuro), in modo da non patire la sorte a cui già in passato abbiamo assistito con le solite rattoppate di buche e soldi mandati in fumo, anziché interventi seri e duraturi.