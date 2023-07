Istituita a Satriano per l’estate la “Navetta Mare-Borgo”

“Per l’estate 2023 è stata istituita la “Navetta Mare-Borgo”, dal 15 Luglio al 20 Agosto, in modo da facilitare lo spostamento di turisti e cittadini residenti dal centro storico alla marina di Satriano/Soverato”.

“L’ultima corsa prevista dall’attuale servizio di trasporto pubblico, infatti, è alle ore 16.30, un orario poco consono alla vocazione turistica e attrattiva del nostro centro storico durante i mesi di Luglio e Agosto”.

“La navetta, che sarà GRATUITA, effettuerà due corse di andata e ritorno con partenze e arrivi dalla stazione bus di Soverato e dal centro storico di Satriano”.

“Abbiamo deciso di attivare la “Navetta Mare-Borgo” in via sperimentale per il 2023 in modo che, in base ai risultati ottenuti, al gradimento riscontrato dagli utenti e all’affluenza di passeggeri, si possa anche valutare un miglioramento del servizio per i prossimi anni”. Lo comunica con un post sui social il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti.