La Compagnia dei Sognattori nelle piazze con lo spettacolo “Ridiamo … un Sorriso”

La Compagnia dei Sognattori ha il piacere di comunicarVi che questa estate sarà nelle piazze dei paesi del comprensorio con lo spettacolo “RIDIAMO … UN SORRISO”, un lavoro teatrale della serie “Cabaret Ti Amo”.

Sarà un contenitore di sketches divertenti, musica, canti, balletti e magia… Uno spettacolo pensato rigorosamente per far sorridere grandi e piccini, perché la risata è l’unica medicina dal successo garantito!

La serata sarà dedicata ai bambini affetti dalla Sindrome del Cri du chat, per sensibilizzare il pubblico riguardo una patologia poco conosciuta e di conseguenza, ancor meno supportata.

Crediamo che il nostro compito sia mostrare la nostra vicinanza alle famiglie Cri du chat e urlare il nostro desiderio di non lasciarle sole nella difficile e impegnativa quotidianità che si trovano ad affrontare.

Per quanti vorranno partecipare alla serata, ci sarà la possibilità di donare, prima dello spettacolo, qualsiasi tipo di dispositivo elettronico usato o danneggiato (cellulari, tablet, pc portatili).

Sarà poi nostra cura trasformare le vostre donazioni in un contributo economico per l’Associazione Nazionale ABC (Associazione Bambini Cri du chat) insieme a parte del contributo ricevuto per la rappresentazione dello spettacolo.

Un solo gesto per due atti d’amore: verso chi è stato meno fortunato di noi, verso la natura e l’ambiente che sono la nostra vita!