La “Misericordia di Soverato” vittima di vandalismo e sabotaggio

L’Associazione di Volontariato “Misericordia di Soverato” con un post sui social denuncia l’ennesimo atto vandalico. Di seguito il testo integrale:

“Qualcuno a cui da fastidio la nostra presenza perché che non riesce a speculare col bisogno della gente? Vandalismo? Idiozia?

Purtroppo di tanto in tanto ci capita di imbatterci in atti deprecabili.

Siamo stati vittima per l’ennesima volta di un sabotaggio.

Nell’ultimo mese:

-Buco nel radiatore di un pulmino;

-Zucchero nel serbatoio di un altro pulmino;

-E ora tre coltellate alla ruota del pick up dedicato alla protezione civile.

OVVIAMENTE SPORGEREMO DENUNCIA E VISIONEREMO I FILMATI DELLE TELECAMERE.

IN OGNI CASO RIPAREREMO ANCHE QUESTA E ANDREMO AVANTI.

Preghiamo per i responsabili, con la speranza che riescano a capire la bassezza delle loro azioni e pentirsi”.