L’aereo EasyJet pesa troppo, 19 passeggeri fatti scendere. A loro voucher di 500 euro

L’aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a 19 passeggeri viene così chiesto di scendere in cambio di un voucher da 500 euro. E’ quanto successo ieri su un volo EasyJet dall’aeroporto di Lanzarote (Spagna) a Liverpool (Inghilterra).

L’aereo è partito alle 23:30 anziché alle 21:45 poichè era troppo pesante per le condizioni meteorologiche. “Grazie a tutti per essere venuti oggi. Dato che siete in molti, l’aereo è abbastanza pesante”, ha esordito il pilota.

Il capitano ha preso il sopravvento: “Combinando una pista abbastanza corta e le condizioni sfavorevoli attualmente prevalenti a Lanzarote, questo significa che l’aereo è troppo pesante per decollare”.

“L’unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo un po’ più leggero”. Ha poi chiesto a “19 volontari” di prendere il volo per Liverpool il giorno successivo.

“Ci sarà un bonus finanziario. EasyJet ha annunciato un importo fino a 500 euro per passeggero”, ha affermato. Alla fine, .rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’aereo è stato in grado di partire senza questi 19 passeggeri. È arrivato alle 3 del mattino in Inghilterra.

La compagnia aerea ha risposto in una dichiarazione: “Questa è una decisione operativa di routine in queste circostanze e sono in vigore restrizioni di peso per tutte le compagnie aeree per motivi di sicurezza. Nel caso in cui un volo superi i limiti, chiediamo ai passeggeri di offrirsi volontari per trasferirsi gratuitamente su un volo successivo, cosa che è avvenuta in questo caso, e i volontari vengono risarciti secondo le normative. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è sempre la massima priorità di EasyJet”.

“L’evento è dipeso dalle condizioni meteorologiche che risultavano critiche già da inizio giornata per forte vento e pioggia, e che hanno comportato limitazioni operative aggiuntive sull’unica pista dell’aeroporto divenuta utilizzabile”, ha concluso così EasyJet in una nota.