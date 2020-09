L’agrifood calabrese è sempre più donna: sabato se ne parla a Montepaone

Evento “Naturium” con degustazione gratuita di vini e prodotti tipici

L’agroalimentare calabrese è sempre più “femminile”. Lo testimoniano le tante aziende a conduzione “rosa” e il loro crescente successo. Sarà questo il filo conduttore della degustazione gratuita promossa dal progetto culturale “Naturium” in programma sabato 26 settembre alle ore 11.30 a Montepaone Lido. Presso l’Urban Market di via Nazionale verranno proposti i gustosi prodotti tipici a marchio “CateriSana” (sottoli, confetture, ecc.) di Santa Caterina dello Ionio e i pregiati vini “Casa Ponziana” di Stignano.

Due realtà che legano la natura e il buon cibo alla caparbia determinazione delle donne di Calabria. Genuinità, sostenibilità ambientale e sviluppo delle tradizioni locali sono i principi che animano la start-up agroalimentare “CateriSana” nata nel 2018. Atmosfere e radici magnogreche riecheggiano nei vini dell’azienda agricola biologica di Caterina Salerno “Casa Ponziana” battezzati con nomi che richiamano suggestioni lontane nel tempo: Agàpe, Himeros, Meléte, Philos. All’evento sarà presente la locale condotta Slow Food, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio agricolo ed enogastronomico del territorio.

“L’iniziativa – spiega Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium – nasce nel contesto della nostra campagna 2020 che ha come tema la sensibilizzazione dei consumatori a una spesa più consapevole”. Consapevolezza che, secondo “Naturium”, significa soprattutto orientare i propri acquisti sui buoni prodotti regionali calabresi, selezionati e raccolti nel “paniere” di qualità “100 per 100 Calabria”.

Lo stesso progetto “Naturium” si fa carico di individuare le eccellenze più meritevoli, da proporre e presentare al grande pubblico. Una strategia che mira a rilanciare, con una scelta d’acquisto consapevole, l’economia regionale. Nel paniere “100 per 100 Calabria” prodotti straordinariamente buoni, da scegliere e acquistare per trasformare la propria spesa quotidiana in un gesto d’amore per la Calabria.