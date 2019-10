Catanzaro – Sopralluogo in via Carlo V: la strada non presenta alcun rischio per la circolazione e l’incolumità

A seguito della notizia diffusa da una nota agenzia di stampa in merito ad un presunto abbassamento della sede stradale di via Carlo V, l’amministrazione comunale rende noto che la segnalazione riportata è priva di fondamento e non corrisponde alle condizioni reali in cui versa la strada.

Da un sopralluogo effettuato immediatamente dall’assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, unitamente ad un responsabile dell’ufficio tecnico di Ferrovie della Calabria, è stato accertato che sul tratto di strada in questione sono visibili solo due buche sotto un raccordo di cemento adiacente ad un fabbricato, posto al lato della carreggiata. Pertanto, nessun pericolo è riscontrabile per la circolazione e l’incolumità pubblica. Sono state anche verificate le condizioni del sottostante pontino e dell’area circostante il tracciato ferroviario che non presentano alcuna condizione di rischio.

A scopo precauzionale, FdC ha sospeso per un breve lasso di tempo i collegamenti fino agli esiti del sopralluogo. L’amministrazione comunale invita gli organi di informazione a verificare sempre presso gli uffici competenti la fondatezza e la veridicità di segnalazioni ricevute per non generare casi di ingiustificato allarme.