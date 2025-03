Lavoro nero, tre attività imprenditoriali sospese nel catanzarese

Nella giornata di giovedì, gli ispettori tecnici unitamente ai militari del NIL di Catanzaro-Crotone hanno accertato l’impiego in nero di sette lavoratori, in tre aziende ispezionate, per le quali è stata sospesa l’attività imprenditoriale.

Nel corso di tre verifiche effettuate in Provincia di Catanzaro, tra il capoluogo di regione, Caraffa e Settingiano – due nel settore edilizia ed un pubblico esercizio – riscontrate numerose irregolarità: nove i lavoratori totali controllati, di cui sette privi di preventiva assunzione.

Adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per le tre aziende ispezionate.