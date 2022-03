Marcia della pace dell’IC Montepaone

Un lungo serpentone di colori attraversa il paese di Montepaone in cui i bambini dell’Istituto comprensivo organizzano la loro marcia per la pace.

Centinaia i lavori creati dalle classi della scuola dell’infanzia primaria e secondaria che trovano posto all’interno delle vetrine dei negozi del locale centro commerciale che custodiscono il messaggio di una giornata che emoziona i presenti.

“Oggi vogliamo comunicare quello che stiamo iniziando a imparare- spiega la dirigente Anna Alfeo- che non è più tempo di farci guerra e che in questo momento ciò che desideriamo è solo la pace. I bambini non la conoscono, pensano di leggerla sui libri di scuola. La pace, però, non si impara sui libri, ma sicuramente tra i banchi. E ogni volta che qualcuno fa ciò che non dovrebbe, è importante impegnarsi a farglielo capire senza conflitti. La pace si impara evitando di non disconosce l’altro”.

“Oggi Montepaone – il commento del sindaco Mario Migliarese – è stato colorato da un grande arcobaleno creato dalla speranza dei nostri bambini, in un messaggio simbolico, ma importante per costruire comunità in grado di superare grandi e piccoli conflitti. Vedere tanti bambini sfilare per le vie del paese per veicolare un messaggio così profondo insegna qualcosa a tutti e acquisisce un grande valore in un contesto storico come quello che stiamo vivendo. Ringrazio gli alunni, gli insegnanti e i genitori che li aiutano a ricordarlo ogni giorno”.