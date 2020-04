Mascherine e beni alimentari, il grande cuore di Borgia

Una gara di solidarietà che rafforza il senso di appartenenza alla comunità di Borgia, che ancora una volta si è dimostrata unita e solidale. “Grazie alla generosità al prezioso contributo della sarta Emilia Vatrano – spiega Irene Cristofaro, assessore delegato alla gestione e organizzazione beni materiali – abbiamo iniziato a dare risposte alla carenza di mascherine che sono state realizzate con materiale tnt e cotone, risultano quindi adeguate alla protezione necessaria per andare a fare la spesa.

Le mascherine continuano ad essere distribuite in ogni angolo di Borgia, dal centro a Roccelletta: il sindaco Elisabeth Sacco e la Giunta si sono spese per queste iniziativa mettendo a disposizione il tessuto, che è stato fornito anche da tanti commercianti che hanno contribuito. Per questo, assieme a sindaco e Giunta, voglio ringraziare le sarte Emilia Vatrano e Teresa Citraro, oltre che le sarte della Pro Loco e i volontari degli Angeli Blu della Protezione civile, e della Fiamma Tricolore che danno supporto logistico alla distribuzione”.

Un’azione concreta e attenta, coordinata da sindaco e Giunta comunale proprio per garantire massima sicurezza per i cittadini e per i volontari stessi che hanno continuato a contattare l’Ente con grande generosità.

Continua anche la raccolta e la distribuzione dei beni alimentari che arrivano grazie al Comune, ma anche dei tantissimi cittadini e commercianti che fanno giungere al Palazzo comunale generi di prima necessità. Della colletta alimentare, e quindi del sostegno in maniera concreta alle famiglie che, a causa della difficile congiuntura economica determinata dal blocco per la diffusione del Covid 19, si trovano loro malgrado in condizioni disagiate, si occupano direttamente l’assessore Cristofaro, e dall’assessore Virginia Amato, delegata alla gestione e all’organizzazione delle misure attuative, che procedono alla distribuzione dei pacchi, restando a disposizione per informazioni, chiarimenti e supporto.