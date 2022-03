Mobilità Erasmus+ in Turchia per il “Malafarina” di Soverato

Con la mobilità svolta tra il 6 e il 12 marzo ’22, il percorso multiculturale Erasmus+ “Culture Is Our Wings” è giunto alla penultima tappa. Coinvolti dal caloroso abbraccio del partner turco, nella cittadina di Denizli, i team di Romania, Spagna, Olanda e Italia hanno potuto apprendere, attraverso le varie presentazioni degli studenti, le innumerevoli tradizioni che caratterizzano i vari paesi e scoprire quelle che le accomunano grazie all’attività “Traditions Still Alive”.

Le mattinate sono state arricchite da workshop di tipo artistico, culturale e culinario, mentre nel pomeriggio le delegazioni hanno partecipato ad interessantissime escursioni a Pamukkale e Laodicea con l’intento di scoprire ogni sfaccettatura di Denizli e dintorni.

La settimana si è conclusa con una gioiosa presentazione delle canzoni e dei balli rappresentativi di ogni paese partner.

L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato, presieduto dal professor Servello, ha partecipato con una delegazione di 5 studenti, accompagnati dalle docenti Sandra Macrina e Francesca Migliarese.

Chiara De Franchis al ritorno ha commentato: “come avviene alla fine di ogni mobilità, sembra sempre di lasciare una parte di te in quel posto: tutti i bei momenti avranno il potere di riportarti lì con la mente e, se pur a chilometri di distanza, una parte di te vivrà sempre lì”.