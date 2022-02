Morto l’insegnante 33enne che si era dato fuoco a Rende

Non ce l’ha fatta il docente 33enne che lo scorso 31 gennaio si è dato fuoco davanti la caserma dei carabinieri di Rende. Il giovane è deceduto al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli dove era in cura per le gravi ferite riportate.

Prontamente soccorso con l’ausilio degli estintori dai gommisti di una vicina officina meccanica e da un militare, l’insegnante in servizio in una scuola primaria della Lombardia e rientrato a casa per trascorrere qualche giorno con i familiari, era stato in un primo tempo ricoverato all’Annunziata prima del trasferimento nel più specializzato ospedale del capoluogo partenopeo.