Muore in azienda all’ultimo giorno di lavoro dopo 40 anni

In azienda era tutto pronto per il suo ultimo saluto sul luogo di lavoro, aveva portato anche dolci e bevande per brindare coi colleghi ma un terribile destino ha voluto che Michele Barco non arrivasse nemmeno a festeggiare.

Il dipendente è morto sullo stesso luogo di lavoro a causa di un improvviso malore che lo ha colpito proprio poco prima dei festeggiamenti.

È la triste storia di un operaio padovano di 58 anni, stroncato da un infarto nella stessa fabbrica di Piazzola sul Brenta, a nord di Padova, dove aveva lavorato per oltre quaranta anni.

La tragedia ieri, martedì 31 gennaio mentre l'uomo, come faceva tutti i giorni da decenni, era nell'azienda specializzata nella produzione all'ingrosso di abbigliamento.