Nasce presso la sede dell’Unione dei Comuni versante Ionico, lo sportello U.I.E.P.E. al servizio dei cittadini

Con una cerimonia di inaugurazione organizzata per mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 16, presso la sede dell’Unione dei Comuni “Versante Ionico”, alla quale tutti sono invitati a partecipare, sarà istituito a servizio dei cittadini del comprensorio, uno Sportello dell’ UIEPE, al termine di un lavoro sinergico che ha coinvolto, oltre all’Unione dei Comuni, anche il Tribunale di Catanzaro e l’UIEPE.

L’Unione, di cui sono Presidente, in questi anni ha collaborato fattivamente con la Giustizia contribuendo alla risoluzione di 103 procedimenti per misure penali alternative ed ha voluto, per tali ragioni, favorire la realizzazione di questo presidio in un periodo in cui gli uffici giudiziari periferici (Preture e Giudici di pace) sono stati tutti accorpati ai Comuni capoluogo di Provincia.

Per questi motivi, oltre al lavoro svolto insieme abbiamo inteso mettere a disposizione del Tribunale e dell’ UIEPE un locale idoneo con tutti i servizi necessari. Lo sportello accoglierà direttamente cittadini o Avvocati che devono trasformare condanne penali o infrazioni al codice della strada in lavori di pubblica utilità da svolgere presso i nostri comuni.

Ringrazio il Tribunale di Catanzaro con i suoi Presidenti e dipendenti, l’Ufficio Interdistrettuale Esecuzioni Penali Esterne della Calabria (UIEPE) – Catanzaro e i suoi dipendenti, le forze dell’ordine con in primis l’Arma dei carabinieri che ha sempre dato il suo importante apporto per i controlli, gli Amministratori dell’Unione e i suoi dipendenti e anche i Commissari straordinari attualmente rappresentanti il comune di Guardavalle, nonché quelli che in vari periodi ne hanno fatto parte.

Un ringraziamento che vuole premiare tutti, e spero di non dimenticare nessuno, coloro i quali hanno lavorato insieme verso il solo scopo di dare servizi ai cittadini.