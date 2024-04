Nuovo guasto rete idrica, Soverato a secco

“È appena pervenuto comunicato da parte della Sorical spa in cui si segnala che per Acquedotto Ancinale basso ci sarà interruzione servizio idrico per i comuni di Soverato, (in parte zona alta eseguite manovre di ottimizzazione) Montepaone, Montauro, Staletti a seguito di un altro guasto sull’interferenza curata dal comune di Montepaone”.

“Seguirà comunicato del Comune di Montepaone verso gli Enti interessati e contemporaneamente stanno provvedendo alla riparazione dietro nostra vigilanza. Seguiranno aggiornamenti”. Lo rende noto il comune di Soverato sui social.