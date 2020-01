Venerdì 24 Gennaio alle ore 17:30 presso il Miramare di Soverato si terrà la presentazione del libro “Sequestri” di Filippo Veltri.

L’opera più completa sul fenomeno “Sequestri”, capace di far capire ai lettori cosa è stato questo nostro Paese e cosa siano stati soprattutto pezzi di questa Italia in anni bui, tragici, che hanno finito col segnare in maniera più o meno definitiva l’immagine stessa della regione.