Oggi Stefania Auci al museo Musmi presenta “L’inverno dei leoni”

C’è grande attesa per l’evento organizzato dalla Ubik di Catanzaro, il primo in presenza dopo due anni pandemia. Oggi, sabato 26 febbraio, alle ore 18, al museo Musmi di Catanzaro, all’interno del Parco della Biodiversità, ci sarà Stefania Auci, scrittrice best seller con “I leoni di Sicilia”, per presentare il secondo e ultimo volume della saga dei Florio, “L’inverno dei leoni”, pubblicato dalla Editrice Nord.

“I leoni di Sicilia” è il caso letterario più importante degli ultimi anni in Italia con 650 mila copie vendute dal 2019 ad oggi, le traduzioni in corso in 32 Paesi e una serie tv in lavorazione.

L’autrice ha stregato i lettori con il racconto appassionato delle vicende dei Florio, famiglia siciliana che dal nulla è diventata una delle più ricche e ammirate di Italia tra Otto e Novecento, creatori di un impero, detentori di un potere economico e sociale imponente. L’incontro con Stefania Auci – per il quale si potrà accedere con super green pass e indossando mascherina ffp2 – sarà condotto da Nunzio Belcaro.