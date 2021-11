Padre e figlio di 2 anni travolti sulle strisce pedonali

Nella serata di ieri 23 novembre, un papà e suo figlio di soli 2 anni, sono stati investiti da un’autovettura mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La vicenda si è verificata a Lamezia Terme, intorno alle ore 19:00. Il padre e il piccolo stavano attraversando la strada in via del Mare, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, una Fiat 500 li ha travolti.

Sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Le condizioni del bambino sono sembrate essere fin da subito quelle più gravi.

Il piccolo avrebbe infatti riportato un trauma cranico e per questa ragione è stato immediatamente portato presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Sul luogo anche la polizia locale e i carabinieri per tutti i rilievi di rito.