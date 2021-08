Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, conducente ferito

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle prime luci dell’alba sulla SS18 nel comune di Gizzeria per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Fiat Punto che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada abbattendo due segnali stradali per poi finire la sua corsa contro un palo della rete telefonica.

A bordo un ragazzo Nigeriano di 38 anni che, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso .

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo e dell’aria interessata dall’impatto dell’autovettura.

Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia per gli adempimenti di competenza.