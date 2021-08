Guasto alla corrente, in tilt oltre 30 cabine elettriche nel catanzarese

Un ingente guasto alla rete elettrica sta interessando l’intero territorio provinciale. Paesi sprovvisti di corrente nelle abitazioni ed innumerevoli disagi quelli che stanno riscontrando in queste ore i cittadini, messi alla prova con una incredibile ondata di caldo in cui non è possibile azionare alcuno strumento di ventilazione o condizionatori di aria, senza tener conto di quelle esigenze indispensabili come macchinari medici e sanitari.

Il problema, come si diceva, sta interessando numerosi Comuni della zona, da Simeri Crichi a Sellia Marina fino a Catanzaro Lido e Soverato.

Nel territorio, sarebbero circa 40 le cabine elettrice andate in tilt e numerose sarebbero le squadre che E-Distribuzione avrebbe inviato sul campo per ripristinare nel più breve tempo possibile la situazione mentre resta ancora sconosciuta la causa del disagio.