Perde il controllo dell’auto e si ribalta, illesi i passeggeri

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale è intervenuta sull’autostrada A2 del Mediterraneo al km 278,950 direzione nord tra Altilia Grimaldi e Piano Lago per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta una Fiat Punto che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo una coppia di coniugi che usciva autonomamente dall’abitacolo.

Gli stessi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Opera dei vigili del fuoco è valsa alla messa in sicurezza dell’autovettura che ha sversato diversi litri di carburante e olio sulla sede autostradale.

Viabilità consentita su unica corsia gestita dall’anas. Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.