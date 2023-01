Precipita dal balcone di casa, trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro

Sarebbe precipitata, per cause in corso di accertamento, da un balcone della sua abitazione. La donna di 75 anni è stata prontamente soccorsa e poi ricoverata in condizioni molto gravi nell’ospedale di Catanzaro.

Il fatto è avvenuto a Mandaradoni, frazione del Comune di Limbadi, nel Vibonese. L’anziana, le cui condizioni sono apparse subito particolarmente gravi soprattutto a causa della presenza di un profondo trauma cranico, è stata soccorsa da un’equipe del Suem 118 che le ha prestato le prime cure.

I sanitari, valutata la gravità delle ferite riportate nella caduta, ne hanno immediatamente disposto l’invio nel nosocomio del capoluogo calabrese.