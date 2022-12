Preside calabrese contro i compiti per le vacanze natalizie

Auguri di Natale anche all’IC Manzoni-Augruso, balzato all’attenzione delle maggiori testate giornalistiche nazionali, radiofoniche e televisive (tra cui OrizzonteScuola, La Stampa, Mediaset Canale 5, Tgcom 24, Radio Capital, RTS) per la circolare diramata dalla preside Antonella Mongiardo, la quale invitava gli insegnanti a ridurre i compiti per le vacanze e consentire ai ragazzi di riposare.

Negli ultimi giorni, la comunità scolastica della Manzoni-Augruso ha dato vita ad una serie di riuscite iniziative all’insegna della creatività, dell’arte e dello stare insieme.

Nella giornata dedicata all'orientamento, la scuola ha accolto le famiglie per mostrare l'offerta formativa e le attività laboratoriali realizzate dagli alunni in vista del Natale. Tra esposizioni di manufatti artistici e momenti musicali gli insegnanti, gli alunni e i genitori si sono raccolti insieme alla dirigente scolastica per condividere un pomeriggio spensierato, allietato dalla presenza di persone molto vicine all'istituzione scolastica.

E’ stata, quindi, la volta del partecipatissimo concerto di fine anno tenuto dagli studenti dell’indirizzo musicale e da una delegazione di alunni della Scuola dell’Infanzia e primaria presso l’auditorium del Liceo Tommaso Campanella.

Hanno aperto la serata le Majorettes preparate dalla prof.ssa Giuseppina Barresi (Marcia Radetzky). I bambini dell’infanzia e della primaria hanno emozionato i presenti intonando dei canti natalizi. Straordinaria esibizione anche per la classe di strumento musicale che ha eseguito quattro brani (Wes hall dance, Palladio, Can’t help falling in love), con un finale a sorpresa in cui l’ospite Marco Sardo si è esibito in una interpretazione de L’isola di Wight. Nell’ultimo giorno di scuola, infine, dopo lo spettacolo dei bambini della prima classe dell’infanzia, organizzato nel plesso Augruso dalle insegnanti con la partecipazione di un’animatrice, è arrivata, attesissima, la lettera di auguri della dirigente Antonella Mongiardo.

“Cari ragazzi, docenti, assistenti amministrativi, tecnici, ausiliari, DSGA, Rappresentanti sindacali, genitori, amministratori, medici e volontari che ogni giorno dimostrate vicinanza alla nostra Scuola, con il vostro impegno concreto e spesso silenzioso, a tutti voi, buon Natale!

E grazie, per ciò che fate per aiutare l’IC Manzoni-Augruso a migliorare e a crescere come comunità scolastica.

Nel complimentarmi, ancora una volta, per le splendide iniziative realizzate da alunni e insegnanti durante l’Open day e in occasione del concerto al Liceo Campanella, frutto evidente di un talento e di una creatività coltivati con professionalità e impegno quotidiano, vi ringrazio per averci offerto dei momenti lieti, all’insegna della spensieratezza e del piacere di stare insieme.

L’allegria di questi giorni ci ha fatto sentire uniti nella speranza di un futuro radioso per la nostra scuola, che auspico sempre unità e compatta, nei suoi diversi ordini e plessi e nelle nostre differenze, che rappresentano per ognuno di noi una preziosa risorsa di crescita culturale e umana.

Un nuovo anno sta per iniziare. Vi auguro di viverlo in serenità e con gioia, ogni giorno, insieme ai vostri familiari, agli amici, ai vostri insegnanti e a me, che sono la vostra preside. Anche io vorrò condividere, insieme a tutti voi, la soddisfazione e l’entusiasmo di un percorso educativo fatto di piccoli passi, che, uno dopo l’altro, vi porteranno lontano, facendovi diventare, un giorno, professionisti competenti e cittadini responsabili.

Vi auguro di godere, in ogni momento, la bellezza di stare insieme, di imparare, di curiosare, di scoprire, di inventare, di scegliere una strada nella vita.

Vi auguro, soprattutto, di imparare a sognare, perché soltanto i nostri sogni ci danno la grinta per vivere intensamente la realtà e per perseguire i nostri obiettivi.

Voi, ragazzi, ci avete donato tante cose belle per Natale, le vostre meravigliose esibizioni, i manufatti realizzati in classe, i gufetti, le sculture fatte con semplici materiali riciclati, le letterine piene di dolcezza.

Noi, insieme agli insegnanti e a tutto il personale della scuola, vorremmo regalarvi un cassetto. Dove custodire i vostri sogni.

E ci impegniamo a darvi, ogni giorno, gli strumenti giusti per realizzarli. Sperando che un giorno, quando sarete grandi, aprendo quel piccolo cassetto della Manzoni-Augruso, vi ricorderete di noi, con un sorriso! All’intera Comunità scolastica, buon Santo Natale!”