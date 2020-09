Prima riunione del coordinamento circolo Pd di Soverato

Lunedì 31 Agosto alle ore 17,00 si è tenuta la prima riunione del nuovo coordinamento del circolo del Pd di Soverato, al fine di organizzare al meglio l’ attività del suddetto coordinamento, definendo ruoli e incarichi.

Irma Petrella è stata nominata responsabile organizzativa, Onofrio Ranieri si occuperà di ambiente e sanità; Giuseppe Macrina è stato nominato tesoriere. Fabrizia Caridi ha accettato di occuparsi di politiche sociali e giovanili; ad Antonio Pellegrino è stato chiesto di assumere il ruolo di coordinatore ed ha accettato tale incarico.

Il coordinamento ha altresì delineato un prospetto di lavoro per il prossimo futuro, annunciando l’impegno del partito nella campagna elettorale in corso a sostegno dei candidati che più e meglio rappresentano e incarnano i principi e i valori propri del PD; ribadendo altresì la volontà di avviare un confronto con la futura amministrazione, senza mai rinunciare all’ autonomia propria del partito e al senso critico dal quale non può prescindere la dialettica politica.