Via libera della giunta al protocollo d’intesa tra il Comune di Girifalco e Kalabria Trekking. Obiettivo della sinergia è l’animazione territoriale per la promozione delle tradizioni, delle tipicità e dei valori ambientali al fine di sostenere le reti territoriali locali.

Alla base dell’accordo vi è, anche, la volontà di promuovere programmi escursionistici mirati ad incentivare la frequentazione oltre che migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione del territorio del Comune di Girifalco da parte di giovani e studenti, sia delle scuole locali, sia del territorio provinciale e regionale.

Ed ancora promuovere e favorire eventi educativi e corsi di formazione sul tema dell’escursionismo quale occasione per un avvicinamento rispettoso e sicuro alla natura, anche finalizzati all’ottenimento di qualifiche come accompagnatori escursionistici.

A seguire le procedure dell’attività, che a breve sarà formalizzata con la firma del protocollo, è stato il consigliere comunale con delega al Turismo, Delia Ielapi: “Firmare il protocollo d’intesa con l’associazione Kalabria Trekking è un atto dovuto, visti gli obiettivi che persegue l’Amministrazione Comunale in tema di turismo sostenibile, promozione delle tradizioni e delle tipicità locali, tutela dell’ambiente. Il tutto in piena sinergia con le associazioni locali con gli enti territoriali, in modo da ampliare la rete e le opportunità di crescita per l’intero territorio”.