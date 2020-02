Recuperata un’imbarcazione affondata nel porticciolo turistico di Villa San Giovanni

Questa mattina, squadra del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, coadiuvata dalla squadra terrestre del distaccamento di Villa San Giovanni con supporto dell’autogru della sede centrale hanno provveduto al recupero di una imbarcazione Open di 6.50 mt affondata nella giornata di ieri nel porticciolo turistico di Villa San Giovanni.

Accertamenti in corso circa l’origine del sinistro.

L’intervento vigilfuoco, protrattosi per alcune ore è valso al recupero dell’imbarcazione ed alla messa in sicurezza della stessa.

Non si registrano danni a persone.