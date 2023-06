Rifiuti abbandonati a Catanzaro, residenti beccati e multati

Residenti di via Montecorvino beccati in flagranza ad abbandonare sacchetti di spazzatura in spregio delle regole della raccolta differenziata. Grazie all’intervento degli agenti di Polizia locale, nucleo polizia ambientale, su input del sindaco Nicola Fiorita e dell’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo, è stato possibile identificare i trasgressori che ripetutamente gettavano buste di rifiuti in maniera indiscriminata nell’area prospiciente la chiesa di Montecorvino, deturpando uno dei vicoli più suggestivi del centro storico.

Le pattuglie dei vigili urbani in borghese si sono appostate, nelle ore serali e nella prima mattinata, nei pressi della zona in cui si verificavano gli abbandoni, riuscendo così ad identificare e sanzionare i trasgressori con una multa di 600 euro.

I controlli della Polizia locale per la tutela ambientale e il rispetto della raccolta differenziata proseguono in tutto il territorio comunale – con l’ausilio anche delle foto trappole -, con particolare attenzione nel quartiere marinaro, nei confronti dei cittadini e delle attività commerciali, in vista della stagione estiva.