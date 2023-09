Rinchiude per giorni la fidanzata in casa, 36enne arrestato

Nei giorni scorsi, a Roccella Jonica, i carabinieri hanno arrestato un 36enne del luogo per il reato di sequestro di persona.

In particolare, i militari dell’Arma, durante un normale servizio di pattugliamento sono stati allarmati dalle urla provenienti da una abitazione del centro storico del paese.

Avvicinatisi hanno notato che una ragazza di 27 anni stava chiedendo aiuto affacciata a una finestra in quanto si trovava chiusa a chiave in casa.

Rintracciato il compagno in possesso delle chiavi e liberata la donna, i carabinieri hanno accertato che da diversi giorni, verosimilmente per gelosia, prima di uscire di casa l’uomo chiudeva a chiave la sua compagna, non permettendole di uscire fino al suo rientro.