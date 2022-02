Sabato 12 ci sarà la danza di “Esplodere a colori”, domenica 13 l’incontro sull’arte contemporanea nello spazio pubblico calabrese “L’altra faccia – Connettere storie”

Riprendono gli appuntamenti al Teatro Comunale di Badolato gestito dalla Compagnia Teatro del Carro, nell’ambito dell’attività di residenza artistica, produzione e programmazione. Per il prossimo fine settimana, infatti, il progetto sostenuto dal Mic, Regione Calabria e Comune di Badolato, in collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, prevede ben due appuntamenti: il primo sarà sabato 12 alle ore 18.30 quando il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi proporrà al Teatro Comunale la performance di danza “Esplodere a colori” di Carlos Molina e Lucia Guarino.

Si tratta della restituzione pubblica del lavoro di residenza svolto nel 2021 per MigraMenti. “Esplodere a colori” è nato dall’idea di Molina di voler dare vita alla scultura della “Ballerina di quattordici anni” di Degas, generando un movimento da una condizione di staticità: al centro ci sono il corpo, la tensione e la volontà di movimento, ingredienti adatti per “esplodere a colori” attraverso la danza.

Oltre allo sviluppo del loro progetto in teatro, i due artisti hanno anche portato la ricerca di Guarino sul movimento, dal titolo “In.col.to – pratiche di biodiversità”, in due giornate di laboratorio con gli studenti dell’Istituto Malafarina (ieri mattina) e del Liceo classico Galluppi (questo pomeriggio).

Domenica 13, sempre alle ore 18.30 e sempre al Comunale ci sarà l’incontro con Chiara Scolastica Mosciatti, artista e curatrice d’arte, e Nelson Carrilho, scultore, dal titolo “L’altra faccia – Connettere storie. Un esperimento di arte pubblica militante in Calabria”. Il progetto mira alla risignificazione dello spazio pubblico ed è incentrato sulle opere in bronzo dello scultore antillano-olandese Carrilho, che presenterà la sua lectio magistralis “Vita, morte, arte. La metamorfosi di Soumaila Sacko”.

Chiara Scolastica Mosciatti, invece, guiderà i presenti alla lettura dell’arte pubblica contemporanea e dei sedimenti urbani a partire dal suo lavoro “Interpretazione, rappresentazione, simbolo. Arte contemporanea nello spazio pubblico calabrese. Reggio Calabria, Catanzaro, San Ferdinando”, ricerca tuttora in corso per il Collegio Superiore dell’Università degli Studi di Bologna.

Gli appuntamenti proseguiranno anche nella settimana successiva: giovedì 17 alle ore 18 ci sarà un “Dibattito informativo sullo spettro autistico”, attività di sensibilizzazione organizzata dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Badolato Pia Russo, con relatrici le dottoresse Ottaviano e Monterosso e a moderare don Francesco Cristofaro.

Tornando a MigraMenti, invece, sono ancora aperte le iscrizioni per “Desiderantes”, il progetto intensivo di ricerca teatrale condotto da Giulia Odetto e Antonio Careddu, in condivisione con artisti e performer del territorio, anche allievi in formazione, provenienti da qualsiasi linguaggio (teatro, danza, circo, musica, videoarte, fotografia, arti visive e performative), che si svolgerà dal 18 al 26 febbraio e che vedrà il 27 febbraio, sempre al Comunale, una performance di restituzione pubblica del lavoro di ricerca svolto già partire dal 2021 e ampliato in queste date del ’22.

A marzo, dall’1 al 5 con inizio alle ore 21.00 e il 6 alle 18.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Passi sulla mia testa”, produzione di Teatro del Carro firmata da Fabio Butera e Luca Michienzi con Francesco Gallelli; mentre dal 25 al 27 marzo ci sarà “Musica è Gesto” workshop di drammaturgia dell’ascolto, ideato e condotto da Gianluca Chiera e Luca Mazzei.