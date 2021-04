Rocco Barbaro e il successo di nuovi spettacoli in onda streaming su Catanzaro Village

Il personaggio è autorevole nelle sue performance di attore e comico italiano, noto sempre più per i lodevoli successi ottenuti nei più importanti spettacoli televisivi e tra questi anche “ZELIG”.

Lo si riscopre ance in onda streaming su Catanzaro Village, tra racconti di vita vissuta e immagini che ne illustrano la fedele vocazione per quel mestiere di comico portato avanti con impegno e grane applicazione dei metodi scenici e quant’ altro serva per distinguersi in tal modo.

La conduttrice Valentina Vono durante questo importante incontro con Rocco Barbaro, introduce

“LA REGGINA COMMEDIA” , recitata in dialetto calabrese e tratta dall’ opera di Dante Alighieri ben spiegata in diretta.

La particolarità che emerge in tutto questo tempo condiviso on-line con gli utenti di Catanzaro Village e naviganti sparsi per le varie piattaforme digitali, segna l’ importante occasione di voler assistere dal vivo ad un intrattenimento culturale, dalla sottile ironia di una comicità contemporanea e, dunque, necessaria sulle riaperture di quei settori economici e dello spettacolo in genere fermi da otre un anno.

Risate genuine della conduttrice che incalza sul comico per far sì che resti un passo di storia “digitale” sulla nota Catanzaro Village, per guardare al domani con ottimismo e tanta voglia di fare per la Calabria nel mondo.

Il comico Rocco Barbaro anche scrittore di libri da ricercare con attenzione persino sul web, ritornerà in onda streaming presentando il suo stesso itinerario di tappe calabresi e non solo, magari collegato in simultanea su Catanzaro Village che lo ringrazia insieme a Beppe Surace per l’ impegno mantenuto con la produzione firmata John Nìstico Presidente della EXENCE LIVE MUSICA E SPETTACOLO.