Rubano carburante dal cantiere della SS106, tre persone denunciate

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno individuato e fermato tre persone gravemente indiziate di avere sottratto carburante da un mezzo d’opera impiegato nei lavori della nuova SS106 nel territorio di Belcastro.

L’intervento, scaturito da una segnalazione relativa a movimenti sospetti all’interno del cantiere, ha consentito il recupero immediato della refurtiva e il deferimento dei tre soggetti all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di furto aggravato in concorso.

Il carburante recuperato è stato restituito all’avente diritto. L’operazione conferma l’attenzione rivolta dall’Arma dei Carabinieri alla tutela delle attività produttive e delle infrastrutture strategiche del territorio, attraverso un costante presidio del territorio e mirate attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio.

Resta ferma la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino a sentenza definitiva. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.