Sabato 21 Agosto sul palco dell’Exotica di Soverato i Savana Funk

Sabato 21 Agosto ore 22:00 sul palco dell’Exotica, il nuovo Lounge Club di Soverato in Via Aldo Moro (Ex Fata Morgana), i Savana Funk che incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Numerosissime le collaborazioni importanti, come quella con Jovanotti al “Jova Beach Party” dove la band ha lasciato il segno durante jam e performance live davanti a decine di migliaia di persone. Con un pubblico affezionato in rapida crescita e un corposo numero di concerti in tutta Europa, nel loro tour presentano l’ultimo album TINDOUF dal groove potente e psichedelico.

Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediata una rara sintonia umana e musicale. Immediatamente i tre decidono di formare una band e iniziano da subito a fare molto live, a sperimentare idee e a scrivere musica. Una miscela di musica africana, funk, blues, rock psichedelico e influenze jazz percorre tutto il loro repertorio originale. Il primo album è un’autoproduzione, “MUSICA ANALOGA”, ed esce a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel 2016. A febbraio 2017 esce il secondo disco “SAVANA FUNK” (Brutture Moderne/Audioglobe), sempre a nome Aldo Betto w/Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza. L’album ottiene decine di recensioni sulle principali riviste e blog, non solo di settore. Scritto e concepito in trio, l’album testimonia il processo di maturazione della band bolognese.

Un prestigiosissimo appuntamento di musica dal vivo davvero imperdibile con una band molto apprezzata nel panorama musicale italiano ed europeo che riuscirà a coinvolgere il pubblico con un irresistibile groove. Ingresso con consumazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni 0967 620921 – 327 0039350.