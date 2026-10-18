Salute e prevenzione oncologica femminile: il Comune di Soverato promuove il convegno “La prevenzione oncologica un’arma vincente”

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato alle Politiche Sociali Sara Fazzari vedrà il confronto tra i vertici dell’ASP di Cz, medici specialisti, psicologi e associazioni sportive del territorio sul tema della diagnosi precoce e sul benessere psicofisico delle donne.

Accendere i riflettori sulla prevenzione oncologica femminile attraverso un approccio multidisciplinare che unisca la medicina specialistica, il supporto psicologico e l’importanza di uno stile di vita corretto.

È questo l’obiettivo del convegno “La prevenzione oncologica un’arma vincente”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato, Sara Fazzari, che si terrà LUNEDI 19 OTTOBRE alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

L’evento rappresenta un momento cruciale di informazione e sensibilizzazione, inserito nell’ambito del progetto “Prevenzione in Comune” e della campagna globale dell’Ottobre Rosa. Il tavolo dei relatori vedrà una straordinaria sinergia tra le istituzioni sanitarie, il mondo scientifico e il tessuto associazionistico locale.

Parteciperanno attivamente all’incontro i dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e i responsabili del Consultorio familiare di Soverato, figure chiave nella gestione della rete di screening sul territorio e nell’orientamento delle pazienti.

Accanto a loro, l’apporto fondamentale di medici oncologi e ginecologi, che illustreranno le ultime innovazioni in campo scientifico e l’impatto decisivo della diagnosi precoce. Il convegno affronterà la patologia anche dal punto di vista emotivo e sociale, grazie agli interventi di psicologi dell’area oncologica, e valorizzerà il ruolo del movimento come strumento di prevenzione e rinascita, attraverso le testimonianze delle associazioni sportive locali. A moderare l ‘ incontro sarà la giornalista Sabrina Amoroso.

“La salute delle donne è un bene comune che va difeso con azioni concrete, continuità e informazione qualificata” – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali. “Questo convegno non vuole essere un semplice momento di studio, ma una vera e propria chiamata alla responsabilità per l’intera comunità. Vogliamo che ogni donna sappia di non essere sola e che sul territorio esiste una rete sociosanitaria pronta ad accoglierla, supportarla e guidarla. Ringrazio profondamente i vertici dell’ASP, gli operatori del Consultorio, i medici, gli psicologi e le associazioni sportive che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito, dimostrando come l’alleanza tra istituzioni e territorio sia l’unica strada percorribile per fare una prevenzione efficace e accessibile a tutte.”

Durante i lavori sarà dato ampio spazio al dibattito con il pubblico e verranno fornite indicazioni pratiche su come accedere ai percorsi di screening gratuiti attivi sul territorio.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

