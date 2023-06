Scendono da auto in panne e vengono travolti sulla Trasversale delle Serre, due morti

Sono stati investiti in pieno, mentre spingevano la loro auto in panne, da una Bmw che transitava sul viadotto calabrese dove la loro auto si era fermata: per Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, non c’è stato scampo.

Feriti anche gli altri due passeggeri che erano a bordo della Peugeot 204. Le vittime di questo incidente avvenuto questa mattina presto – presso il Comune di Simbario – sono due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze.

Uno dei due è stato addirittura sbalzato giù dal cavalcavia per la violenza dell’impatto.

“Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese, che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene”. “Alle famiglie di Bruno e Nicola dobbiamo vicinanza e rispetto, in un silenzio intriso di dolore per una tragedia che lascia il segno su tutti noi”.

“In segno di cordoglio e solidarietà, interpretando il sentimento di tutta la comunità, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie”. Lo rende noto il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari.