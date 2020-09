Un incidente stradale è avvenuto la notte scorsa a Cosenza, nel centro della città. Per cause in corso di accertamento un giovane centauro, Francesco Alessio, 28 anni, ha impattato contro una vettura.

Il giovane è stato sbalzato dalla moto ed ha riportato gravi ferite. Portato all’ospedale dell’Annunziata, è purtroppo deceduto in mattinata. Lascia la moglie e due bambini.